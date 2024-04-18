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Неужели в Краснодаре начали реставрировать уникальный, но давно разрушающийся памятник архитектуры?

Неужели в Краснодаре начали реставрировать уникальный, но давно разрушающийся памятник архитектуры?

Как сообщает «Краснодар Телетайп», этот двухэтажный дом в стиле раннего модерна, занимающий площадь 296 квадратных метров по адресу улица Кондратенко, в течение многих лет находился в запущенном состоянии.

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