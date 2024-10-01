АвтоВАЗ готовит обновление Lada Niva Legend

Классическая Нива-21 214, она же Lada Niva Legend, в этом году отметила 47 день рождения. На протяжении жизни внедорожник не претерпевал радикальных изменений, и пока АвтоВАЗ не планирует менять подход к своему долгожителю.
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