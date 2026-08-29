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Аргументы и Факты

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Двое рыбаков пропали в Красноярском крае

Двое рыбаков пропали в Красноярском крае

Двое рыбаков, один из которых несовершеннолетний, пропали на реке Пелятка в Красноярком крае.20-летний и 17-летний молодые люди 27 августа поплыли из села Носок к рыболовной точке на Пелятке.

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