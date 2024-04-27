Силуанов с лихвой затмил Иванова: Министр не смог объяснить, куда потратил сверхприбыли 2022 года

Александр Лагуткин

Нашли кому вопросы задавать! Кому не ясно, что по разным каналам ещё со времен непотопляемого Кудрина с его "бюджетным правилом", незабвенного Чубайса с его НАНОй из страны выводились и выводятся по разным каналам сотни миллиардов на "нужные" счета в Западных банках. Ответ на такой вопрос могла бы дать "Счетная палата", но, похоже, что у неё другие задачи.