Фото: minfin.gov.ruСегодня 179K прочитали Важный вопрос об использовании доходов 2022 года задала главе Минфину депутат Госдумы Оксана Дмитриева.
Силуанов с лихвой затмил Иванова: Министр не смог объяснить, куда потратил сверхприбыли 2022 года
Комментарии
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Александр Лагуткин
Нашли кому вопросы задавать! Кому не ясно, что по разным каналам ещё со времен непотопляемого Кудрина с его "бюджетным правилом", незабвенного Чубайса с его НАНОй из страны выводились и выводятся по разным каналам сотни миллиардов на "нужные" счета в Западных банках. Ответ на такой вопрос могла бы дать "Счетная палата", но, похоже, что у неё другие задачи.
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16 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух,..
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14 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Плюнь в любого в России политики, чиновника и не ошибешься, что по нему тюрьма за взятничество, коррупцию, безответственность и т.д. плачет...
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14 час.
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