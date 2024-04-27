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Силуанов с лихвой затмил Иванова: Министр не смог объяснить, куда потратил сверхприбыли 2022 года

Силуанов с лихвой затмил Иванова: Министр не смог объяснить, куда потратил сверхприбыли 2022 года

Фото: minfin.gov.ruСегодня 179K прочитали Важный вопрос об использовании доходов 2022 года задала главе Минфину депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Нашли кому вопросы задавать!  Кому не ясно, что по разным каналам ещё со времен непотопляемого  Кудрина с его &quot;бюджетным правилом&quot;,   незабвенного Чубайса с его НАНОй  из страны выводились и выводятся по разным каналам сотни миллиардов на &quot;нужные&quot; счета в Западных банках.  Ответ на такой вопрос могла бы дать &quot;Счетная палата&quot;, но, похоже, что у неё другие задачи.
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АНГЕЛ АНГЕЛ
О, сколько нам открытий чудных Готовят просвещенья дух,..
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Плюнь в любого в России политики, чиновника и не ошибешься, что по нему тюрьма за взятничество, коррупцию, безответственность и т.д. плачет...
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