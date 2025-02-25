Президент Франции Эммануэль Макрон перебил президента США Дональда Трампа, уточняя, как именно Европа оказывала финансовую помощь Украине.
CNN: Макрон перебил Трампа, уточняя, как Европа давала деньги Украине
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Ваша Светлость
После того как Доня пообщался с женатым на мужике Эмочке, он может считаться пришкваренным. Да-аа... Тяжело быть Президентом, какая только сволочь ручки к тебе не тянет поздороваться...
Ответить
22 час.
Анастасия Гончарова
защеканская позорная макрошка "как" подзаборная последняя шлюха вилял там хвостом перед трампом,тьфу блять позорище какое..проголосовали за пидарасню эти лягушатники🐸 тупые теперь наслаждайтесь своим обоссаным уебищным заднеприводным петушком...🐔🐓🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
Ответить
21 час.
Свежие комментарии