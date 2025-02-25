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Аргументы и Факты

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CNN: Макрон перебил Трампа, уточняя, как Европа давала деньги Украине

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Комментарии
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Ваша Светлость
После того как Доня пообщался с женатым на мужике Эмочке, он может считаться пришкваренным.  Да-аа... Тяжело быть Президентом, какая только сволочь ручки к тебе не тянет поздороваться...
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22 час.
Анастасия Гончарова
защеканская позорная макрошка  &quot;как&quot; подзаборная последняя шлюха   вилял там хвостом перед трампом,тьфу блять позорище какое..проголосовали за пидарасню эти лягушатники🐸 тупые теперь наслаждайтесь   своим обоссаным уебищным    заднеприводным петушком...🐔🐓🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮🤮
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21 час.
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