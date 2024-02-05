Депутаты уволили главу Солонцовского сельсовета только после требования прокуратуры

Александр Буценец лишился кресла главы Солонцовского сельсовета, в котором сидел с осени 2015 года. Еще в ноябре 2023 года ему вынесли приговор по делу о халатности, однако депутаты не спешили снимать его с должности, поэтому в дело вмешалась прокуратура Красноярского края.