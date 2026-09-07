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Футбол. Чемпионат России. В Самаре «Краснодар» рано поверил в победу. И поплатился...

Футбол. Чемпионат России. В Самаре «Краснодар» рано поверил в победу. И поплатился...

Если говорить о первой игре, то питерцы, имея подавляющее преимущество, умудрились проиграть армейцам — 1:2.

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