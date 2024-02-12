Соки, которые очистят печень от шлаков и токсинов

Печень фильтрует и выводит токсины и шлаки из нашего организма. Ее клетки имеют способность к регенерации, но неправильное питание, малоподвижный образ жизни, прием медикаментов, стресс и алкоголь — сильно влияют на здоровье печени.
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