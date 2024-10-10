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Закон, порядок, государство

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В ГУ МВД России по Самарской области полицейские и общественники подвели итоги регионального этапа ежегодного Всероссийского конкурса «Мои родители работают в полиции»

В Самарской области подошел к концу региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса Министерства внутренних дел Российской Федерации «Мои родители работают в полиции», который проводится при поддержке Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области с целью повышения престижа службы в полиции.

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