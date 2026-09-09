Медведев сообщил об отсутствии необходимости в мобилизации в РФ

Вопрос о возможной мобилизации в России вновь закрыт на официальном уровне. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами заявил, что необходимость в таких мерах отсутствует, поскольку действующая система комплектования армии полностью покрывает потребности Вооружённых сил.
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