Медведев сообщил об отсутствии необходимости в мобилизации в РФ

Вопрос о возможной мобилизации в России вновь закрыт на официальном уровне. Зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев в разговоре с журналистами заявил, что необходимость в таких мерах отсутствует, поскольку действующая система комплектования армии полностью покрывает потребности Вооружённых сил.