В Смоленской области вырос риск паводка

Потепление без осадков, но с порывистым ветром продолжится завтра в Смоленской области В связи с плюсовой температурой днём и очень активным таянием снега и льда, как следствие, возрастает риск подъема уровней воды в реках Смоленской области, заявило главное управление МЧС по региону.
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