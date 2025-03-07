В Смоленской области вырос риск паводка

Потепление без осадков, но с порывистым ветром продолжится завтра в Смоленской области В связи с плюсовой температурой днём и очень активным таянием снега и льда, как следствие, возрастает риск подъема уровней воды в реках Смоленской области, заявило главное управление МЧС по региону.