Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Работы затронут территорию площадью более 44 га Сегодня мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале написал, что в 2024 году власти Москвы займутся четырьмя станциями МЦД-3: Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково.
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