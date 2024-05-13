Дмитровец
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дмитровец

8 подписчиков

Свежие комментарии

Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Работы затронут территорию площадью более 44 га Сегодня мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале написал, что в 2024 году власти Москвы займутся четырьмя станциями МЦД-3: Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх