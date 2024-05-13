Собянин: В этом году будут благоустроены территории возле четырех станций МЦД-3

Работы затронут территорию площадью более 44 га Сегодня мэр Сергей Собянин в своем Телеграм-канале написал, что в 2024 году власти Москвы займутся четырьмя станциями МЦД-3: Сортировочной, Перово, Косино и будущей Митьково.