Стефан Йович ведет переговоры с клубом Еврокубка

Свободный агент Стефан Йович (32 года, 198 см) получил предложение от клуба Еврокубка. «Чувствую себя хорошо и полностью готов к новому вызову.
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