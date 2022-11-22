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Стефан Йович ведет переговоры с клубом Еврокубка

Свободный агент Стефан Йович (32 года, 198 см) получил предложение от клуба Еврокубка. «Чувствую себя хорошо и полностью готов к новому вызову.

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