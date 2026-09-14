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Ротенберг о лимите на легионеров в КХЛ: «Должны делать все, чтобы наши ребята развивались, чтобы им давали играть»

Ротенберг о лимите на легионеров в КХЛ: «Должны делать все, чтобы наши ребята развивались, чтобы им давали играть»

Первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг отреагировал на предложение олимпийского чемпиона и экс-главного тренера сборной России Владимира Юрзинова ужесточить лимит на легионеров в КХЛ.

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