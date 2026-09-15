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Царьград

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Киев – банкрот? В Раде сделали заявление о бюджете

Киев – банкрот? В Раде сделали заявление о бюджете

В Верховной Раде сделали заявление об украинском госбюджете. По словам депутата Ольги Василевской-Смаглюк, с сегодняшнего дня казна сможет обеспечивать только три сферы деятельности страны.

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