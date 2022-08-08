В России снизилась средняя стоимость новых автомобилей

Средняя стоимость новых автомобилей, покупаемых через онлайн-сервис «СберАвто», за первые два месяца лета снизилась до 2,3 млн рублей, а подержанных – до 1,1 млн рублей.
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