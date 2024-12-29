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Сам себе мастер

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Шикарные идеи новогоднего праздничного декора, которые можно связать быстро!

Шикарные идеи новогоднего праздничного декора, которые можно связать быстро!

Ситуация становится все более забавной и безумной - ведь осталось буквально пара недель до новогодних праздников и нужно столько всего сделать, столько подарков купить и связать, и еще осталось немного мелочей, которые нужно закончить.

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