На севере Красноярского края в отношении браконьера возбуждено уголовное дело за незаконную добычу более сотни рыб белых пород

В рамках оперативно–профилактического мероприятия «Путина» при патрулировании реки Енисей на берегу туристической базы, расположенной недалеко от поселка Потапово, рядом с моторной лодкой полицейскими было обнаружено 88 экземпляров «Омуля Арктического», 17 экземпляров рыбы породы «Сиг».