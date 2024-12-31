«Могут вырасти еще выше»: в Австрии ждут сильного скачка цен на электроэнергию

Прекращение любого транзита российского газа сделает электричество еще более дорогим в Австрии. Об этом передает EADaily со ссылкой на данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии