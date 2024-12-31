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«Могут вырасти еще выше»: в Австрии ждут сильного скачка цен на электроэнергию

«Могут вырасти еще выше»: в Австрии ждут сильного скачка цен на электроэнергию

Прекращение любого транзита российского газа сделает электричество еще более дорогим в Австрии. Об этом передает EADaily со ссылкой на данные европейской сети системных операторов передачи электроэнергии ENTSO-E.

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