«Изнеженный “патриот”». В Госдуме отреагировали на призыв мэра Пензы не превращать школы в «некрополи»

БВ

Борис Выдрин

"а если не убьешь, то тебя сделают рабом" - кто это вам обещал? И у вас на этот счет ни капли сомнений? Жаль, очень жаль. Такая позиция солдат РККА - Советской Армии была понятна в Великой Отечественной, был патриотизм всеобщий нашего народа, обусловленный вероломным нападением орды Гитлера, имеющего цель онемечить нас, уничтожить, расширить свою территорию и действительно превратить оставшихся в рабов. Потому-то тогда мысли поступки всех людей страны Советов были направлены на противодействие врагу и его уничтожение. Иначе он нас уничтожит. Мы под Сталинградом семьями на ночь, только услышим гул фашистского самолёта, спешили спрятаться в отрытые за домом щели, землянки. А он гад в присущих местности темени и тишине издевался игрой на губной гармонии. Вот за то, чтобы дети не испытывали от фрицев страха, и воевали-гибли наши отцы. НО никто тогда не догадался выступать и афишировать лозунг увековечения погибших. С этим разбирались после ПОБЕДЫ. Это правильно и по человеческим и по славянским обычаям. Особенно не нужно спешить с присвоением любых наименований объектам. Наглядные сегодня примеры: шустрое присвоение имени ЕБН в Екатеринбурге, в том числе и создание центра имени человека, развалившего великую державу СССР. Да и сохраненное ещё наименование Свердловской области также именем человека, виновного в гибели и репрессиях в 20-е годы миллионов советских людей. Идея разделить крестьян в деревнях на «бедняков» и «кулаков» принадлежит Свердлину Янкелю Мовшовичу (предки – Розенфельды). Очень сложно сейчас понять, как можно до сих пор сохранять наименование области по последней фамилии этого воплощения зла, где по его указанию убили всю семью императора России. Ведь именно Я.М. Свердлов, как и все его соратники, виновен в разжигании «пожара мировой революции», который привёл в конечном итоге к хаосу, анархии, уничтожению российской государственности, изгнанию и гибели миллионов русских людей. Но кому-то нужны наименования палачей на карте нашей Родины.