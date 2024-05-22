Самарский кадетский корпус получил "Аллею выпускников" благодаря инициативе будущих кадетов

В Самарском кадетском корпусе зародилась новая традиция - высаживать деревья на "Аллее выпускников". Это инициатива будущих выпускников пятого юбилейного класса, которая получила поддержку активистов партийных проектов "Единой России".
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