Молодежь под угрозой: как распознать агрессивный рак почки на ранней стадии Ирина ВальковаВ последние годы в медицинском сообществе всё чаще звучат тревожные сигналы: рак почки, ранее считавшийся болезнью преимущественно пожилых, стремительно молодеет.
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