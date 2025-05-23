Молодежь под угрозой: как распознать агрессивный рак почки на ранней стадии Ирина ВальковаВ последние годы в медицинском сообществе всё чаще звучат тревожные сигналы: рак почки, ранее считавшийся болезнью преимущественно пожилых, стремительно молодеет.