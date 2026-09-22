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"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн

"Это оптимизированный прогноз": к февралю дизель на Украине может стоить 145 грн

Топливный эксперт Леушкин заявил, что к февралю цена дизельного топлива на Украине может подняться до 145 грн за литр.

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