Добрый Мир
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Добрый Мир

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Немцы раскрыли ошеломительные потери от конфликта на Украине

Немцы раскрыли ошеломительные потери от конфликта на Украине

DIW: ФРГ потеряла свыше 200 миллиардов евро из-за конфликта на Украине ФРГ потеряла из-за украинского конфликта свыше 200 миллиардов евро в основном из-за роста тарифов на электроэнергию.

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Комментарии
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vagas Karlito
Прямые потери озвучены браво ,а вот потенциальные это так понимаю пошло на ум!?)))))
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