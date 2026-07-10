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Медицина 2.0

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2 вещества «задерживают» начало дегенерации желтого пятна и защищают глаза – список продуктов

2 вещества «задерживают» начало дегенерации желтого пятна и защищают глаза – список продуктов

В некоторых продуктах можно найти два растительных пигмента, улучшающих зрение. Может показаться, что здоровье наших глаз находится вне нашего контроля, а некоторые проблемы со зрением вызваны такими факторами, как генетика и травмы.

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