Стало известно, когда неплательщиков алиментов ждет «уголовка»

Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова В РФ к неплательщикам алиментов применяются всё более жёсткие меры, поскольку власти последовательно усиливают защиту прав детей, сказала RT сенатор, эксперт АСИ Ольга Епифанова.
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