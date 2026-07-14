Telegram-канал сообщил о налете дронов на Подмосковье 13 июля

В Подмосковье, в городе Истра, беспилотник ВСУ нанёс удар, вызвав пожар в доме местной жительницы. 13 июля беспилотники атаковали несколько поселков, приведя к гибели трёх человек и разрушению частных домовладений в поселке Пионерский.