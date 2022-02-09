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«Главными жертвами глупой политики станут граждане Германии». От Бербок требуют честной оценки антироссийский санкций

«Главными жертвами глупой политики станут граждане Германии». От Бербок требуют честной оценки антироссийский санкций

Юрий Абрамович 2022-02-09T04:34:54+0300 01.01.1970 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна немедленно сообщить парламенту и общественности, какие подробные обещания помощи она дала Украине и какую «высокую экономическую цену» должны заплатить граждане Германии в случае дальнейших санкций против России», – заявила Севим Дагделен, председатель парламентской группы Левые в комитете по международным отношениям и спикер по вопросам международной политике и разоружения.

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