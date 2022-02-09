«Главными жертвами глупой политики станут граждане Германии». От Бербок требуют честной оценки антироссийский санкций

Юрий Абрамович 2022-02-09T04:34:54+0300 01.01.1970 Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок должна немедленно сообщить парламенту и общественности, какие подробные обещания помощи она дала Украине и какую «высокую экономическую цену» должны заплатить граждане Германии в случае дальнейших санкций против России», – заявила Севим Дагделен, председатель парламентской группы Левые в комитете по международным отношениям и спикер по вопросам международной политике и разоружения.