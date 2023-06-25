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Мясников объяснил, в каких случаях межпозвоночную грыжу необходимо удалять операционно

Мясников объяснил, в каких случаях межпозвоночную грыжу необходимо удалять операционно

Межпозвоночная грыжа, как правило, проходит сама. Однако в ряде случаев она серьезно снижает качество жизни, и тогда удалять ее уже необходимо при помощи операции, рассказал теледоктор Александр Мясников.

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