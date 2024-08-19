Ограничение движения продлили на Лыткина в Иркутске до 27 августа

Ограничение движения транспорта по улице Лыткина в районе дома №77 продлено до 20:00 27 августа. По данным администрации, полное закрытие движения начнется с 20 августа, объезд будет осуществляться по соседним улицам.
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