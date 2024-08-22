Специализированный учебно-научный центр НГУ вошел в десятку самых конкурентоспособных учебных заведений России по версии агентства RAEX

Специализированный учебно-научный центр Новосибирского государственного университета (СУНЦ НГУ) стал одним из самых конкурентоспособных учебных заведений России, согласно ежегодному рейтингу средних учебных заведений, учащиеся которых успешно поступают в престижные вузы.
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