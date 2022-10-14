В SpaceX заявили, что не могут платить за работу Starlink на Украине

commons.wikimedia.org/Official SpaceX Photos Компания SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, уведомила Минобороны США, что больше не может оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.
commons.wikimedia.org/Official SpaceX Photos Компания SpaceX, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, уведомила Минобороны США, что больше не может оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на территории Украины.
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