Типы мебельной фурнитуры

Мебельная фурнитура играет важную роль в функциональности и эстетике предметов мебели. Эти компоненты относятся к различным аксессуарам, фурнитуре и механизмам, используемым при изготовлении и сборке предметов мебели.
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