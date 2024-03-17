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Аргументы и Факты

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Захарова ответила на предложение о перемирии на Украине во время ОИ-2024

Захарова ответила на предложение о перемирии на Украине во время ОИ-2024

Президенту Франции Эммануэлю Макрону нужно перестать поставлять Киеву оружие. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости, комментируя предложение Макрона о перемирии на Украине на время Олимпийских игр – 2024.

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