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Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до 14

Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до 14

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук проинформировала о том, что 14 местных жителей получили различные травмы в результате ДТП со школьным автобусом и легковым автомобилем на территории региона.

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