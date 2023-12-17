Количество пострадавших в ДТП со школьным автобусом в Удмуртии возросло до 14

Вице-премьер правительства Удмуртии Эльвира Пинчук проинформировала о том, что 14 местных жителей получили различные травмы в результате ДТП со школьным автобусом и легковым автомобилем на территории региона.
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