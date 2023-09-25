Долго же мы запрягали, мирились русофобией пестуемой казахскими политиками, с борьбой с советским наследием, русским языком - но похоже все таки определились с ответом: “Бить будем сильно, но аккуратно“.
"Валютный рынок не про вас", - Россия отказала Казахстану.
Комментарии
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Lana_Borei Иванова
От платёжной системы,, Мир,, они сами отключилась!
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3 час.
Махамбет Толеугазин
... а мне как то фиолетово ... включите или допустите ... хоть всему миру войну объявите ... воюйте хоть с марсианами ...
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3 час.
Александр Попов
Казахи доигрались: на ДВУХ стульях - ТЯЖЕЛО. БАТЬКА уже понял, до сотальных ТРУДНО ДОХОДИТ.
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2 час.
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