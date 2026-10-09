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МОСИНФОРМ

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Тонометр со встроенным электронным дневником разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Тонометр со встроенным электронным дневником разработали в ОЭЗ «Технополис Москва»

Компания «Элта» из особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» создала автоматический тонометр на отечественных компонентах.

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