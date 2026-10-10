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Чайковская — о победе Трусовой: это счастье, что Саша возродилась

Чайковская — о победе Трусовой: это счастье, что Саша возродилась

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская высказалась о победе российской фигуристки Александры Трусовой на турнире в Алма-Ате (Казахстан).

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