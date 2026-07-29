"Платформы наступают на нас". Как защитить бизнес от решений маркетплейсов

Почему один закон не решит все проблемы цифровой экономики и как предпринимателю пожаловаться на давление силовиков Около 85% пользователей цифровых сервисов не читают соглашения полностью, а примерно 60% не знают, какие права на данные и опубликованный контент передают платформам.
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