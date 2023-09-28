У побережья Курил случилось землетрясение магнитудой 5,7

В пятницу, 29 сентября, у побережья Курильских островов случилось землетрясение магнитудой 5,7. Об этом передает РИА Новости, ссылаясь на островной филиал Единой Геофизической службы Российской академии наук.
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