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Петербургский дневник

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Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского студенчества

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского студенчества

В вузах Северной столицы сегодня учатся более 350 тысяч студентов и более ста тысяч в колледжах Сегодня в России отмечают добрый, светлый и вечно молодой праздник – День российского студенчества, Татьянин день, напомнили в пресс-службе Смольного.

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