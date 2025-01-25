Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем российского студенчества

В вузах Северной столицы сегодня учатся более 350 тысяч студентов и более ста тысяч в колледжах Сегодня в России отмечают добрый, светлый и вечно молодой праздник – День российского студенчества, Татьянин день, напомнили в пресс-службе Смольного.
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