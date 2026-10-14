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Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властей

Женщин – на фронт, детей – на заводы: украинские депутаты раскрыли планы властей

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая заявила, что на Украине нужно поставить на воинский учет всех женщин – с целью последующей мобилизации.

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