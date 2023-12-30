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Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

Советник офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что украинская сторона не планирует проводить мирные переговоры с Москвой.

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Комментарии
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Ваша Светлость
Подоляка - подлюка... Будет тебе, подонок, ультиматум, а жопу потом медики зашьют...
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14 час.
t
tatyanadavydkina
Да не переубедите вы этих укропридурков в том что им скоро конец. Это такая нация которая считает себя всегда правой. Мои 24 года проживания на Украине (уехала оттуда в в 90-х) показывают что им ни верить нельзя ни  о чем-то договариваться.  Их надо просто снести с карты как государство и делу конец.
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1 час.

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