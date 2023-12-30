Подоляк заявил, что Украина выдвинет ультиматум России

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tatyanadavydkina

Да не переубедите вы этих укропридурков в том что им скоро конец. Это такая нация которая считает себя всегда правой. Мои 24 года проживания на Украине (уехала оттуда в в 90-х) показывают что им ни верить нельзя ни о чем-то договариваться. Их надо просто снести с карты как государство и делу конец.