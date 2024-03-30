Сергей Смагин: «Непомнящий – один из фаворитов турнира претендентов, буду болеть за него. Каруана и Накамура тоже очень сильны»

Турнир пройдет в Торонто с 3 по 22 апреля. «Я думаю, турнир будет очень интересным. Состав получился молодежным, много шахматистов моложе 30, это и ребята из Индии, и Алиреза Фируджа из Франции, и Ниджат Абасов из Азербайджана.