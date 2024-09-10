Минобороны РФ: ПВО уничтожила 144 беспилотника за ночь на Россией

Минувшей ночию украинские войска совершили один из самых массовых налетов на российские регионы. По заявлению Минобороны РФ, силы ПВО перехватили или уничтожили порядка 144 беспилотников над центральной частью России.
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