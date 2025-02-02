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Что такое оползень: виды, причины образования, последствия

Что такое оползень: виды, причины образования, последствия

Что такое оползень Районы распространения Причины возникновения  Последствия  Что делать при оползнях Меры борьбы Что такое оползень Фото: Yung Chi Wai Derek/Shutterstock/FOTODOM При оползне земля «скользит» вниз, унося с собой деревья и дома, — все, что находится на поверхности Оползень — это природное явление, при котором массив грунта и скальных пород смещается вниз по склону под действием силы тяжести.

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