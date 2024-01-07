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Беллингем отдал плед замерзшему болбою «Арандины» во время матча Кубка Испании

Беллингем отдал плед замерзшему болбою «Арандины» во время матча Кубка Испании

В матче 1/16 финала Кубка Испании «Реал» обыграл «Арандину» из 4-й лиги Испании (3:1). Беллингем провел весь матч на скамейке запасных.

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