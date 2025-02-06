Трамп захотел построить в Белом доме бальный зал

Президент США Дональд Трамп захотел построить бальный зал для Белого дома. Он пообещал выдвинуть такое предложение самому себе, выступая перед журналистами после подписания указа о запрете трансгендерам соревноваться в женском спорте, передает РИА Новости.
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