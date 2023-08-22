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Карусель

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Мультсериал «Суперкрылья. Мировые защитники»

Мультсериал «Суперкрылья. Мировые защитники»

Суперкрылья — самые быстрые самолёты-доставщики и самые крутые самолёты-трансформеры! Путешествуйте по свету вместе с ними, знакомьтесь с мировыми культурами и участвуйте в приключениях!  В новом сезоне мультсериала суперкрылья получают новые невероятные способности и снаряжение.

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