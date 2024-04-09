Лавров: Россия и Китай будут решать проблему санкций в рамках ШОС и БРИКС

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия и Китай намерены решать проблему санкционных мер в рамках БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР и несколько новых участников) и Шанхайской организации сотрудничества.
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